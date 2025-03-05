В Ростове на Добровольского машина ДПС попала в аварию

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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Инцидент случился 4 марта около 19:00.По улице Добровольского двигался инспектор ДПС с включёнными проблесковыми маячками. В районе дома № 16 он поворачивал во двор и выехал на встречную полосу. В этот момент инспектор не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио», что привело к столкновению. После удара «Киа Рио» отбросило на опору дорожного знака, которая упала на припаркованный рядом автомобиль «Джили».В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, но пострадавших нет.