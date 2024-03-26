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В Ростове на Днепровской в ДТП пострадали двое взрослых и один ребенок

В Ростове на Днепровской в ДТП пострадали двое взрослых и один ребенок
В Ростове на Днепровской в ДТП пострадали двое взрослых и один ребенок. Происшествие случилось 25 марта.

По предварительным данным, автомобиль марки «Дайхатцу Териос» под управлением 45-летней женщины водителя проезжал по дороге. В районе дома №35 на перекрестке не уступил дорогу «Ауди А4». После чего легковушки столкнулись.

В результате дорожно транспортного происшествия получили травмы водитель «Дайхатцу Териос», также 35-летний мужчина и 12-летний ребенок, которые находились в «Ауди А4», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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