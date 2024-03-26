Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове на Днепровской в ДТП пострадали двое взрослых и один ребенок. Происшествие случилось 25 марта.По предварительным данным, автомобиль марки «Дайхатцу Териос» под управлением 45-летней женщины водителя проезжал по дороге. В районе дома №35 на перекрестке не уступил дорогу «Ауди А4». После чего легковушки столкнулись.В результате дорожно транспортного происшествия получили травмы водитель «Дайхатцу Териос», также 35-летний мужчина и 12-летний ребенок, которые находились в «Ауди А4», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавших доставили в медицинское учреждение.