Жителя Ростовской области будут судить за покушение на убийство восьмилетней давности

За покушение на убийство будут судить жителя Ростовской области. Правда, преступление было совершено не год и не два назад. 34-летний мужчина предстанет перед судом за попытку застрелить своего товарища в 2013 году.По данным следствия, ЧП случилось в станице Кагальницкой. В ходе конфликта обвиняемый буквально в упор выстрелил из травматического пистолета в голову своему знакомому. Благодаря врачам 30-летний мужчина остался жив. А вот злоумышленник подался в бега. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.Задержать его удалось только в 2021 году. Все это время он разгуливал на свободе и обосновался в Москве, где и был арестован.- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 6 до 11 лет лишения свободы. Учитывая, что обвиняемый так долго скрывался от правосудия, ему вряд ли удастся получить минимальный срок.Фото: 9111.ru