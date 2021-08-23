Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жителя Ростовской области будут судить за покушение на убийство восьмилетней давности

Жителя Ростовской области будут судить за покушение на убийство восьмилетней давности
За покушение на убийство будут судить жителя Ростовской области. Правда, преступление было совершено не год и не два назад. 34-летний мужчина предстанет перед судом за попытку застрелить своего товарища в 2013 году.

По данным следствия, ЧП случилось в станице Кагальницкой. В ходе конфликта обвиняемый буквально в упор выстрелил из травматического пистолета в голову своему знакомому. Благодаря врачам 30-летний мужчина остался жив. А вот злоумышленник подался в бега. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

Задержать его удалось только в 2021 году. Все это время он разгуливал на свободе и обосновался в Москве, где и был арестован.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 6 до 11 лет лишения свободы. Учитывая, что обвиняемый так долго скрывался от правосудия, ему вряд ли удастся получить минимальный срок.

Фото: 9111.ru

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.