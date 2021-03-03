В Ростове мужчина вышел из такси и умер

В Ростове-на-Дону пожилой мужчину умер посреди улицы. Об инциденте Rostov.ru сообщил собственный источник.Происшествие случилось днем 4 марта на улице Комарова. Мужчина ехал с женой и дочерью в такси, когда ему стало плохо. Подъехав к дому, ростовчанин вышел из авто и упал без сознания, не дойдя несколько шагов до подъезда.Родные стали реанимировать мужчину, но все усилия оказались безуспешными. Приехавшие на место случившегося медики констатировали его смерть.Предположительно, 67-летний мужчина умер от остановки сердца.