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В Ростове мужчина вышел из такси и умер

В Ростове мужчина вышел из такси и умер
В Ростове-на-Дону пожилой мужчину умер посреди улицы. Об инциденте Rostov.ru сообщил собственный источник.

Происшествие случилось днем 4 марта на улице Комарова. Мужчина ехал с женой и дочерью в такси, когда ему стало плохо. Подъехав к дому, ростовчанин вышел из авто и упал без сознания, не дойдя несколько шагов до подъезда.

Родные стали реанимировать мужчину, но все усилия оказались безуспешными. Приехавшие на место случившегося медики констатировали его смерть.

Предположительно, 67-летний мужчина умер от остановки сердца.

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