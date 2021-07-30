В Ростове мужчина убил шилом возлюбленную

В Ростове 43-летнего мужчину подозревают в убийстве молодой супруги. Страшная трагедия случилась 31 июля в Железнодорожном районе.В тот день супруги находились у себя дома, расположенном на улице 4-й Кольцевой. В какой-то момент они поссорились. Пара перешла на крик, но и этого оказалось мало. Мужчина схватил шило и набросился на возлюбленную. Он нанес ей более 10 ударов в различные части тела. От полученных травм 28-летняя девушка скончалась.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».Если ростовчанин окажется виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.