Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове мужчина убил шилом возлюбленную

В Ростове мужчина убил шилом возлюбленную

В Ростове 43-летнего мужчину подозревают в убийстве молодой супруги. Страшная трагедия случилась 31 июля в Железнодорожном районе.

В тот день супруги находились у себя дома, расположенном на улице 4-й Кольцевой. В какой-то момент они поссорились. Пара перешла на крик, но и этого оказалось мало. Мужчина схватил шило и набросился на возлюбленную. Он нанес ей более 10 ударов в различные части тела. От полученных травм 28-летняя девушка скончалась.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Если ростовчанин окажется виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.