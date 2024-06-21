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В Ростове мужчина пострадал в массовой аварии на Доватора

В Ростове мужчина пострадал в массовой аварии на Доватора
В Ростове 38-летний мужчина пострадал в массовом ДТП. Авария произошла 20 июня около 09:00 на Западном.

По информации регионального УГИБДД, «Ниссан Ноут», «ГАЗ», «БМВ» и четыре «Форда Транзит» на улице Доватора, 19. Последние четыре фургончика принадлежали компании по производству кофе «Чебоко». Вероятно, они стояли на парковке, а людей в них не было.

В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения.

— Травмы получил 38-летний мужчина, — уточнили в ведомстве. — Его доставили в больницу.
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
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