В Ростове мужчина пострадал в массовой аварии на Доватора

Фото: соцсети (тг Ростов Главный).

В Ростове 38-летний мужчина пострадал в массовом ДТП. Авария произошла 20 июня около 09:00 на Западном.По информации регионального УГИБДД, «Ниссан Ноут», «ГАЗ», «БМВ» и четыре «Форда Транзит» на улице Доватора, 19. Последние четыре фургончика принадлежали компании по производству кофе «Чебоко». Вероятно, они стояли на парковке, а людей в них не было.В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения.— Травмы получил 38-летний мужчина, — уточнили в ведомстве. — Его доставили в больницу.