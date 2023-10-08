В Ростове в ДТП пострадал 13-летний велосипедист

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Авария произошла 6 октября около 16:10 на улице Доватора.По предварительной информации УГИБДД по региону, 44-летний водитель «Тойоты Камри» двигался в сторону улицы Кутузова. В районе дома № 21 на улице Доватора на проезжую часть выехал 13-летний мальчик на велосипеде. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка.⁃ В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу, - уточнили в ведомстве.