В Ростове мужчина пошел устраиваться на работу и умер

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону мужчина скончался во время собеседования при приёме на работу. Происшествие случилось 22 ноября на улице Платона Кляты.По данным портала Donday, 64-летний мужчина пришёл в строительную компанию на собеседование. В какой-то момент он почувствовал себя плохо и потерял сознание.К сожалению, врачи, которые прибыли на вызов, лишь подтвердили факт его смерти. По предварительной информации, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб.