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В Ростове мужчина пошел устраиваться на работу и умер

В Ростове мужчина пошел устраиваться на работу и умер
В Ростове-на-Дону мужчина скончался во время собеседования при приёме на работу. Происшествие случилось 22 ноября на улице Платона Кляты.

По данным портала Donday, 64-летний мужчина пришёл в строительную компанию на собеседование. В какой-то момент он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

К сожалению, врачи, которые прибыли на вызов, лишь подтвердили факт его смерти. По предварительной информации, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб.
Фото: Ростов ру.
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