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В Волгодонске в процессе проездки скончался водитель легковушки

В Волгодонске в процессе проездки скончался водитель легковушки
В Волгодонске Ростовской области, водитель легкового автомобиля потерял сознание во время движения и скончался. Трагедия произошла 24 июня на Прибрежной улице.

По предварительным данным, 37-летний мужчина, находившийся за рулём «Тойоты», почувствовал себя плохо и потерял сознание. К счастью, пассажиры автомобиля вовремя заметили это и остановили машину, схватившись за ручной тормоз.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель скончался на месте происшествия.

Предположительной причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
Фото: DonDay Волгодонск
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