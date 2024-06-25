В Волгодонске в процессе проездки скончался водитель легковушки

Фото: DonDay Волгодонск

В Волгодонске Ростовской области, водитель легкового автомобиля потерял сознание во время движения и скончался. Трагедия произошла 24 июня на Прибрежной улице.По предварительным данным, 37-летний мужчина, находившийся за рулём «Тойоты», почувствовал себя плохо и потерял сознание. К счастью, пассажиры автомобиля вовремя заметили это и остановили машину, схватившись за ручной тормоз.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель скончался на месте происшествия.Предположительной причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.