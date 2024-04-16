В Ростове муж-наркоман до полусмерти избил свою жену из-за дозы

Фото: Ростов ру

В Суворовском в Ростове наркоман до полусмерти избил свою супругу з-за дозы. Происшествие случилось ночью 15 апреля в доме №3 на улице Измайловский бульвар. Об этом сообщил портал DonDay.ru.Ночью жители дома проснулись от шума, который доносился из соседней квартиры. Мужчина был в неадекватном состоянии и решил «воспитать» свою жену. Даже через стенку жильцы слышали, как он избивает женщину и таскает ее за волосы. Обеспокоенные ростовчане сами вмешиваться не стали, но сразу вызвали полицию и скорую. В квартире врачи обнаружили, что на женщине не было живого места, а глаза у нее залиты кровью.С многочисленными травмами и ушибом глаза, 40-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. Медиками ее состояние оценивается как средней тяжести.Портал с ссылкой на источник сообщил, что в семье ростовчан семеро детей. Несмотря на такую большую ответственность, которая лежала на родителях, они вели асоциальный образ жизни и употребляли запрещенные вещества. Предварительно конфликт произошел на почве поиска денег на очередную дозу.