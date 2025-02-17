В Ростове легковушка врезалась в столб после аварии

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В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в котором легковой автомобиль врезался в столб. Свидетели события опубликовали видео в социальных сетях.Инцидент имел место 17 февраля около 8:30 на пересечении 2-й Володарского и Тружеников, где столкнулись две иномарки. По предварительной информации, один из водителей не уступил дорогу. В результате мощного удара одна из машин была выброшена на тротуар, повредив дорожный знак.Судя по кадрам, обе машины получили серьезные повреждения: их бамперы были сильно помяты, а фары разбиты. Капот одного из автомобилей выглядел так, будто его сжали, как консервную банку.Тем не менее в Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что пострадавших в результате аварии не было.