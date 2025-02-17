Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове легковушка врезалась в столб после аварии

В Ростове легковушка врезалась в столб после аварии

В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в котором легковой автомобиль врезался в столб. Свидетели события опубликовали видео в социальных сетях.

Инцидент имел место 17 февраля около 8:30 на пересечении 2-й Володарского и Тружеников, где столкнулись две иномарки. По предварительной информации, один из водителей не уступил дорогу. В результате мощного удара одна из машин была выброшена на тротуар, повредив дорожный знак.

Судя по кадрам, обе машины получили серьезные повреждения: их бамперы были сильно помяты, а фары разбиты. Капот одного из автомобилей выглядел так, будто его сжали, как консервную банку.

Тем не менее в Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что пострадавших в результате аварии не было.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.