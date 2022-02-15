В Ростове легковушка сложилась пополам после массового ДТП: видео

Фото/видео: инстаграм rostov_roads.

В Ростове произошла жуткая авария с участием нескольких машин. ДТП случилось днем 17 февраля в районе стадиона СКА на улице Фурмановской.Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. По их словам, водитель «ВАЗ-2110» врезался в «четверку». Последняя по инерции впечаталась в заднюю часть «ГАЗели».Удар оказался настолько сильным, что «ВАЗ-2104» буквально сложился пополам. «Десятка» тоже получила механические повреждения, а ее водитель, судя по кадрам, потерял сознание.В УГИБДД по Ростовской области пока не предоставили официальную информацию о пострадавших. Очевидцы сообщают, что медики доставили в реанимацию трех человек.