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В Ростове легковушка сложилась пополам после массового ДТП: видео

В Ростове легковушка сложилась пополам после массового ДТП: видео

В Ростове произошла жуткая авария с участием нескольких машин. ДТП случилось днем 17 февраля в районе стадиона СКА на улице Фурмановской.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. По их словам, водитель «ВАЗ-2110» врезался в «четверку». Последняя по инерции впечаталась в заднюю часть «ГАЗели».

Удар оказался настолько сильным, что «ВАЗ-2104» буквально сложился пополам. «Десятка» тоже получила механические повреждения, а ее водитель, судя по кадрам, потерял сознание.

В УГИБДД по Ростовской области пока не предоставили официальную информацию о пострадавших. Очевидцы сообщают, что медики доставили в реанимацию трех человек.
Фото/видео: инстаграм rostov_roads.
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