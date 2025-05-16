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В Ростове-на-Дону в аварии пострадал 13-летний самокатчик. Об этом сообщили в региональном отделении Госавтоинспекции.Происшествие случилось 16 мая в половине третьего дня на улице Варфоломеева.По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Хендай Санта Фе», выезжая с территории железнодорожной больницы, совершил столкновение с несовершеннолетним, двигавшимся на самокате.Автомобилист не сумел вовремя затормозить и избежать удара, в результате чего сбил ребенка.После ДТП 13-летний мальчик был доставлен в больницу с травмами для оказания необходимой медицинской помощи.