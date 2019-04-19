В Ростове из-за смерти пассажирки рейса Москва – Ереван экстренно сел самолёт
Фото: carakoom.com
В ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт, летевший из Москвы в Ереван. Причиной незапланированной посадки стала смерть пассажирки.
ЧП произошло 22 апреля. 83-летней жительнице Армении внезапно стало плохо во время полёта. Командир борта принял решение об экстренной посадке. На земле женщину уже ждала бригада медиков, но, несмотря на реанимационные мероприятия, пассажирка скончалась.
- По факту случившегося проводится проверка, - сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан. – Причина смерти женщины будет установлена в ходе экспертизы.