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В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 42 человека

В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 42 человека
В Ростове произошел пожар в многоэтажном доме. ЧП случилось около 13 часов 1 июня.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в одной из квартир дома №4/1 на улице Шеболдаева загорелись вещи. Жильцы попытались самостоятельно справиться с огнем, но не смогли. Они вызвали спасателей и выскочили из квартиры.

По прибытию пожарные стали эвакуировать людей. Из девятиэтажки вывели 42 людей. С огнем удалось справиться в течение часа. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Однако владельцам сгоревшей квартиры придется изрядно потратиться на ее ремонт.

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