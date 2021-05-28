В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 42 человека

В Ростове произошел пожар в многоэтажном доме. ЧП случилось около 13 часов 1 июня.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в одной из квартир дома №4/1 на улице Шеболдаева загорелись вещи. Жильцы попытались самостоятельно справиться с огнем, но не смогли. Они вызвали спасателей и выскочили из квартиры.По прибытию пожарные стали эвакуировать людей. Из девятиэтажки вывели 42 людей. С огнем удалось справиться в течение часа. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Однако владельцам сгоревшей квартиры придется изрядно потратиться на ее ремонт.