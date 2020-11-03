На пригородном вокзале Ростова образовалась пробка из-за ДТП

В Ростове из-за ДТП двух легковушек образовалась пробка. Авария произошла 5 ноября в районе пригородного автовокзала.Около 9 часов произошло столкновение двух легковушек. Информации о пострадавших пока нет.Из-за аварии на участке от 20-й Линии до Бесланского переулка на проспекте Шолохова застопорилось движение. ДТП отразилось и на движении на близлежащих улицах. Так, небольшие пробки появились на улице Мира и проспекте Сельмаш. На этих отрезках пути автомобилисты движутся со скоростью 3-5 километров в час. Водителям лучше выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.