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На пригородном вокзале Ростова образовалась пробка из-за ДТП

На пригородном вокзале Ростова образовалась пробка из-за ДТП
В Ростове из-за ДТП двух легковушек образовалась пробка. Авария произошла 5 ноября в районе пригородного автовокзала.

Около 9 часов произошло столкновение двух легковушек. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за аварии на участке от 20-й Линии до Бесланского переулка на проспекте Шолохова застопорилось движение. ДТП отразилось и на движении на близлежащих улицах. Так, небольшие пробки появились на улице Мира и проспекте Сельмаш. На этих отрезках пути автомобилисты движутся со скоростью 3-5 километров в час. Водителям лучше выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

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