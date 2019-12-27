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В Ростове иномарка столкнулась с патрульным автомобилем ГИБДД

В Ростове иномарка столкнулась с патрульным автомобилем ГИБДД
В Ростове на проспекте 40-летия Победы произошло ДТП с участием патрульного автомобиля ГИБДД.

Авария случилась вечером 30 декабря. По предварительным данным, 46-летний водитель «Хендай Солярис», двигаясь в направлении улицы Вересаева, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля. Мужчина допустил столкновение с патрульным автомобилем «Лада Гранта».
- Пострадавших в результате ДТП нет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

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