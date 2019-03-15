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В Ростове иномарка после столкновения с «Ладой» сбила пенсионерку

В Ростове иномарка после столкновения с «Ладой» сбила пенсионерку

В Ростове в результате столкновения двух автомобилей пострадал пешеход. ДТП произошло 18 марта около полудня на проспекте Стачки.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Рено» в районе дома № 54 не справился с управлением и врезался в «Ладу» под управлением 77-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на 64-летнюю женщину, переходившую в этот момент дорогу по пешеходному переходу.
- Женщина получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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