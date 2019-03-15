В Ростове иномарка после столкновения с «Ладой» сбила пенсионерку





В Ростове в результате столкновения двух автомобилей пострадал пешеход. ДТП произошло 18 марта около полудня на проспекте Стачки.



По предварительным данным, 47-летний водитель «Рено» в районе дома № 54 не справился с управлением и врезался в «Ладу» под управлением 77-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на 64-летнюю женщину, переходившую в этот момент дорогу по пешеходному переходу.

- Женщина получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую доставили в больницу.



Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.