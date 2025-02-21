Температура опустилась до -30 градусов в Ростовской области

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Ночью 20 февраля в Ростовской области жители зафиксировали аномальное похолодание. Температура в Кашарском районе упала до -30 градусов. Последний раз подобные показатели на севере региона отмечались в феврале 2011 года.— Можно в холодильник залезать греться, — прокомментировал погоду пользователь социальной сети.Отметим, что самая низкая температура в Ростове-на-Дону за последние 100 лет была зафиксирована в январе 1940 года. Тогда температура в донской столице упала почти до -32 градусов.