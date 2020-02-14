В Ростове горит столовая лицея № 58
В Ростове-на-Дону горит столовая. Происшествие случилось в лицее № 58 на улице Содружества. Возгорание началось примерно в 19:30.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила десять квадратных метров. ЧП случилось из-за электропроводки. На месте работают 45 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. О пострадавших пока информации не поступало. Известно, что возле здания стоит автомобиль скорой помощи.
Около 20 часов спасатели ликвидировали открытое горение.