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В Ростове горит столовая лицея № 58

В Ростове горит столовая лицея № 58
В Ростове-на-Дону горит столовая. Происшествие случилось в лицее № 58 на улице Содружества. Возгорание началось примерно в 19:30.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила десять квадратных метров. ЧП случилось из-за электропроводки. На месте работают 45 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. О пострадавших пока информации не поступало. Известно, что возле здания стоит автомобиль скорой помощи.

Около 20 часов спасатели ликвидировали открытое горение.

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