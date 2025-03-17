В Ростове девочка, которую сбил с внедорожником, сейчас находится в реанимации

Фото: Дондей

В Ростове девочка, пострадавшая в результате столкновения с внедорожником, сейчас помещена в реанимационное отделение. Информацию об этом распространил портал DonDay.Инцидент произошел 15 марта на улице Зрелищной. Внедорожник совершил наезд на ребенка, когда тот пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. Водитель не смог вовремя затормозить, поскольку неожиданно увидел девочку на дороге.После аварии школьницу доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии. У Софии диагностировали внутреннее кровотечение и разрыв печени.Ребенка поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи продолжают оказывать ей необходимую помощь, ее состояние оценивается как тяжелое.