В Ростове будут судить су-шефа после отравления 176 человек в сети правильного питания

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В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование по делу об отравлении 176 человек после обеда в сети правильного питания. Об этом 14 мая сообщили в СУ СК по Ростовской области.В феврале 2023 года в городе произошло массовое отравление. В больницы стали поступать пациенты с симптомами тошноты, рвоты и диареи. Выяснилось, что все пострадавшие недавно ели в сети питания GOOD FOOD.Выяснилось, что продукция была заражена бактериями рода сальмонелла. Организация не соблюдала санитарные нормы, технологию приготовления и дезинфекционный режим.Су-шефа сети питания обвинили в том, что он не следил за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и принимал на работу поваров без медицинских справок.- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает ведомство.Если суд признает вину мужчины, ему грозит до двух лет лишения свободы.