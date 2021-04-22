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В Ростове автомобилист застрял в машине после ДТП с «перевертышем»

В Ростове автомобилист застрял в машине после ДТП с «перевертышем»
В Ростове один из участников ДТП с «перевертышем» не смог выбраться из авто самостоятельно. Происшествие случилось днем 26 апреля.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, авария произошла в районе дома № 19 на улице Международной. Две легковушки столкнулись на высокой скорости. От сильного удара одна из машин опрокинулась на бок. Автомобилист не смог выбраться самостоятельно. Очевидцы вызвали на место ДТП спасателей.

- На улицу Международную, 19 выезжала группа экстренного реагирования, - уточнили в ведомстве.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя и помогли ему выбраться из автоловушки.

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