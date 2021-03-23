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В Ростовской области водитель врезался на автомобиле в дерево

В Ростовской области водитель врезался на автомобиле в дерево
В Ростовской области водителя зажало в машине после ДТП. Происшествие случилось 20 марта на трассе Вешенская – Терновской.

По предварительным данным, 80-летний шофер не справился в пути с управлением и вылетел в кювет. Там его машина врезалась в дерево. Транспорт смяло после ДТП, из-за чего мужчина не смог самостоятельно выбраться из него. На помощь пришлось вызвать спасателей.

Он позвонил в службу спасения, а прибывшие сотрудники помогли пожилому мужчине выбраться из машины. После этого пострадавшего шофера госпитализировали в больницу.

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