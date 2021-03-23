В Ростовской области водитель врезался на автомобиле в дерево

В Ростовской области водителя зажало в машине после ДТП. Происшествие случилось 20 марта на трассе Вешенская – Терновской.По предварительным данным, 80-летний шофер не справился в пути с управлением и вылетел в кювет. Там его машина врезалась в дерево. Транспорт смяло после ДТП, из-за чего мужчина не смог самостоятельно выбраться из него. На помощь пришлось вызвать спасателей.Он позвонил в службу спасения, а прибывшие сотрудники помогли пожилому мужчине выбраться из машины. После этого пострадавшего шофера госпитализировали в больницу.