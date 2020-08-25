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В Ростове 67-летний мужчина пострадал при пожаре в многоэтажке

В Ростове 67-летний мужчина пострадал при пожаре в многоэтажке
При пожаре в многоквартирном жилом доме в Ростове пострадал мужчина. Происшествие случилось 26 августа примерно в 13:30 на проспекте Коммунистическом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пожар произошел в квартире на первом этаже дома № 28/1. Огонь быстро распространился и охватил площадь 10 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 12 спасателей и три пожарные машины. Потушить горящую территорию удалось примерно в 14:00.

- При пожаре пострадал 67-летний жилец дома, - добавили в ведомстве. - Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

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