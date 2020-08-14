На Дону два пенсионера погибли при пожаре в квартире

Два пенсионера погибли при пожаре в квартире в донском регионе. Чрезвычайное происшествие случилось в Волгодонске 15 августа примерно в 19:30.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло в квартире одной из многоэтажек на улице Степной. Пока не известно, что стало причиной случившегося. Огонь быстро распространился по жилому участку на площади 16 квадратных метров. На месте работали 14 спасателей и четыре единицы противопожарной техники. Пламя удалось потушить примерно в 20:00.- В результате ЧП погибли два жильца квартиры в возрасте около 70 лет, - добавили в ведомстве. – Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина – по пути в медучреждение, в машине скорой помощи.