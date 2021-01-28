В Ростове 45-летняя женщина погибла при пожаре в двухэтажном доме

45-летняя ростовчанка стала жертвой огненной стихии. Женщина погибла при пожаре в частном доме 29 января.Около полудня на улице Ереванской загорелся двухэтажный дом. Когда на место прибыли спасатели, огнём было охвачено 70 квадратных метров постройки.К сожалению, хозяйка так и не смогла выбраться из полыхающего дома. Ее тело вынесли после ликвидации пожара.Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на месте работали 26 человек и восемь единиц техники.