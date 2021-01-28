Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове 45-летняя женщина погибла при пожаре в двухэтажном доме

В Ростове 45-летняя женщина погибла при пожаре в двухэтажном доме
45-летняя ростовчанка стала жертвой огненной стихии. Женщина погибла при пожаре в частном доме 29 января.

Около полудня на улице Ереванской загорелся двухэтажный дом. Когда на место прибыли спасатели, огнём было охвачено 70 квадратных метров постройки.

К сожалению, хозяйка так и не смогла выбраться из полыхающего дома. Ее тело вынесли после ликвидации пожара.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на месте работали 26 человек и восемь единиц техники.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.