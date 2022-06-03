В Ростове 40-летняя женщина пострадала в ДТП с «перевертышем»
Стали известны подробности аварии с «перевертышем» на Западном в Ростове. В результате столкновения двух иномарок пострадала 40-летняя женщина. ДТП случилось днем 6 июня.
Дорогу на перекрестке улиц 2-й Краснодарской с 3-й Кольцевой не смогли поделить «Ниссан Альмера» и «Киа Соул». 25-летний водитель «Ниссана» решил не пропускать легковушку и рванул вперед. Иномарки столкнулись, из-за чего «Ниссан» буквально «прилег» на багажник «Киа», перевернувшись крышей вниз.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадала 40-летняя женщина-водитель «Киа». С травмами она самостоятельно обратилась за помощью в медучреждение.