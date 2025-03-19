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В Ростовской области министр экономического развития Максим Папушенко ушел в отставку

В Ростовской области министр экономического развития Максим Папушенко ушел в отставку
В Ростовской области министр экономического развития Максим Папушенко покинул свой пост. Указ об отставке был подписан главой региона Юрием Слюсарем 18 марта.

Максим Папушенко завершает работу в этой должности 26 марта и переходит в федеральные структуры. Юрий Слюсарь выразил благодарность бывшему министру и пожелал ему успехов на новом месте.

Папушенко руководил управлением финансового контроля региона с 2010 года. В 2016 году он стал министром экономического развития, зарекомендовав себя как компетентный руководитель.

Новым министром экономического развития Ростовской области назначен Павел Павлов, уроженец Таганрога.
Фото: соцсети
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