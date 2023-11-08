В Ростове 19-летний пассажир такси пострадал в аварии

Фото: Rostov.ru.

В Ростове 19-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла на Северном в ночь на 8 ноября на пересечении улицы Фурмановской с переулком Ольховским.Около 2 часов молодой человек вызвал такси. За ним приехал 53-летний мужчина на «Рено Логане». Водитель вез парня по улице Фурмановской, когда в них врезалась «Лада Приора». Удар был настолько сильным, что французская легковушка впечаталась в столб.- В результате ДТП травмы получил 19-летний пассажир такси, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Оба водителя, и 53-летний мужчина, и 23-летний парень, в списке пострадавших не значатся. Вероятно, они отделались синяками и ссадинами.