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В Ростове 19-летний пассажир такси пострадал в аварии

В Ростове 19-летний пассажир такси пострадал в аварии
В Ростове 19-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла на Северном в ночь на 8 ноября на пересечении улицы Фурмановской с переулком Ольховским.

Около 2 часов молодой человек вызвал такси. За ним приехал 53-летний мужчина на «Рено Логане». Водитель вез парня по улице Фурмановской, когда в них врезалась «Лада Приора». Удар был настолько сильным, что французская легковушка впечаталась в столб.

- В результате ДТП травмы получил 19-летний пассажир такси, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Оба водителя, и 53-летний мужчина, и 23-летний парень, в списке пострадавших не значатся. Вероятно, они отделались синяками и ссадинами.
Фото: Rostov.ru.
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