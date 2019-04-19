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В посёлке в Ростовской области случился пожар: есть погибший

В посёлке в Ростовской области случился пожар: есть погибший
В Орловском районе Ростовской области в результате пожара погиб человек. ЧП случилось в посёлке Орловском 21 апреля около 9:30. Загорелась летняя кухня в одном из домов по переулку Первомайскому.

На место возгорания выехали пять человек и три единицы техники.

- Когда пожарные прибыли на место, огонь горел на площади 48 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пожаре погиб один человека. Его личность установят эксперты.

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