В Первомайском районе Ростова иномарка врезалась в Газель и перевернулась

В Первомайском районе Ростова иномарка врезалась в Газель и опрокинулась на бок. Происшествие случилось 30 апреля примерно в 15:00 на улице 26-го июня 46/85.Как стало известно, за рулем автомобиля марки «Нисан х Трэйл» находилась 46-летняя женщина. Она не обратила внимание на знак и не уступила дорогу, движущейся Газели. В результате столкновения, иномарка опрокинулась на бок, и у нее выбило лобовое стекло. Отечественный транспорт практически не пострадал.По информации УГИБДД по Ростовской области, во время ДТП чудом никто не пострадал.