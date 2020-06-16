В Батайске иномарка влетела под припаркованную «ГАЗель»: пострадал один человек
В Батайске иномарка врезалась в стоявший грузовик. ДТП произошло вечером 17 июня на улице Северная Звезда.
По предварительным данным, 29-летняя девушка на «Хонде Цивик» врезалась в стоявшую у правого края дороги «ГАЗель». От удара грузовик откинуло на стоявший впереди автомобиль.
- В результате происшествия пострадала девушка-водитель «Хонды», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД. - Она была доставлена в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.