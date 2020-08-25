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В озера в Ростове-на-Дону горел камыш

В озера в Ростове-на-Дону горел камыш
В донской столице на берегу озера в Советском районе загорелся камыш. Природный пожар случился днем 26 августа.

На место происшествия спасатели обнаружили сразу три очага возгорания, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова. - Ликвидировать пожар удалось спустя два часа при помощи одной водоналивной техники.

Напомним, с 26 по 28 августа на Дону объявлено о чрезвычайной пожароопасности.В эти дни запрещается жечь сухую траву и камыш у берегов водоемов, а также оставлять в лесу горящие спички и окурки.

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