В озера в Ростове-на-Дону горел камыш

В донской столице на берегу озера в Советском районе загорелся камыш. Природный пожар случился днем 26 августа.На место происшествия спасатели обнаружили сразу три очага возгорания, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова. - Ликвидировать пожар удалось спустя два часа при помощи одной водоналивной техники.Напомним, с 26 по 28 августа на Дону объявлено о чрезвычайной пожароопасности.В эти дни запрещается жечь сухую траву и камыш у берегов водоемов, а также оставлять в лесу горящие спички и окурки.