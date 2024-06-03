В Ростовской области вторые сутки тушат 123 гектара леса

Фото: ГУ МЧС по РО.

В Тарасовском районе Ростовской области уже более 30 часов идет борьба с масштабным ландшафтным пожаром. Происшествие случилось вечером 1 июня в Ефремово-Степановском лесничестве в лесных кварталах 21-24 и 39-40.Изначально огонь охватил 15 гектаров, однако площадь пожара продолжала расти. К концу дня пламя полыхало уже на 123 гектарах. Более двухсот спасателей и вертолет Ми-8 были привлечены для борьбы с огнем.На вторые сутки борьбы с пожаром в Тарасовском районе введен режим повышенной готовности. На утро 3 июня удалось стабилизировать ситуацию и пожар был локализован, теперь огонь не распространяется на новые территории. Спасатели продолжают работу по тушению пожара.Отметим, что это уже второй случай масштабного пожара в данном лесничестве. Ранее, 31 мая, там уже происходил пожар в лесной подстилке.