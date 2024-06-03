В нескольких районах Ростовской области началась засуха

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В трех районах Ростовской области началась засуха. Информацию об этом сообщили в гидрометеорологическом бюллетене ростовского Гидрометцентра.Засуха ожидается 3 и 4 июня в трех районах донского региона: Цимлянском, Зимовниковском и Ремонтненском. Почвенная засуха сохранится под однолетними сельскохозяйственными культурами.Добавим, что температура воздуха в июне поднимется до аномальных значений. Согласно данным синоптиков, в регионе будет жара до +38 градусов.