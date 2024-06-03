В Ростовской области с 1 сентября потребуют обновить состав автомобильной аптечки

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Министерство здравоохранения России назначило новый стандарт автомобильной аптечки. Он начнет действовать с 1 сентября по всей стране.Согласно правовому акту, в список предметов добавили обязательное хранение спасательного одеяла, ножницы для бинтов, хирургические ножницы и другое.В полный состав автомобильной аптечки теперь входят такие предметы, как: две медицинские маски, две пары медицинских перчаток не меньше размера М, маска для оказания искусственного дыхания, медицинский жгут, медицинский и эластичные бинты, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло 160х210 см, ножницы для бинта и хирургические ножницы общего назначения.Приобрести набор с новым составом уже можно на маркетплейсах. Их цена варьируется от 300 до 3000 тысяч рублей. Отметим, что наличие автомобильной аптечки не является обязательным.Раньше водителей могли оштрафовать за отсутствие огнетушителя или аптечки. Но теперь таких мер наказания нет. Однако в целях безопасности рекомендуется всегда иметь под рукой медицинский набор для оказания первой помощи.