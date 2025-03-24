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В Октябрьском районе в дорожной аварии травмы получил четырехлетний ребенок

В Октябрьском районе в дорожной аварии травмы получил четырехлетний ребенок
В Октябрьском районе в дорожной аварии травмы получил четырехлетний ребенок. ДТП произошло 24 марта в 9 утра в поселке Красногорняцкий, на улице Свердлова, возле дома номер 99.

По предварительной информации, 75-летний водитель автомобиля «БМВ Х3» внезапно почувствовал себя плохо во время управления транспортным средством. Из-за резкого ухудшения самочувствия он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста». За рулем отечественного автомобиля находился 36-летний мужчина.

-В результате столкновения пострадали водитель «БМВ Х3» и четырехлетний пассажир «Лады Весты», - сообщили в ГИБДД Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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