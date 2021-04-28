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В Октябрьском районе Ростова сгорел кроссовер

В Октябрьском районе Ростова сгорел кроссовер

В Октябрьском районе Ростова сгорел кроссовер. Происшествие случилось 28 апреля около 23:00 на улице 5-я Ювелирная.

Горящий автомобиль марки «Ниссан Патфайндер» заметили прохожие. В небо летели черные клубы дыма. Напуганные люди сразу же вызвали пожарных. Приехавшая бригада спасателей принялась тушить иномарку. К тому времени огонь охватил уже 21 квадратный метр.

Внутри кроссовера никого не было, поэтому к счастью, никто не пострадал. Повреждения получил лишь сам автомобиль. Сгорели даже покрышки. Возможно, что отремонтировать машину уже не получится.

- Для ликвидации огня привлекались восемь человек личного состава, две единицы техники,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

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