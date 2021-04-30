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В Батайске водитель скутера насмерть разбился в аварии с иномаркой

В Батайске водитель скутера насмерть разбился в аварии с иномаркой
В Батайске случилось смертельное ДТП с участием скутера. Трагедия произошла около 20 часов 3 мая.

По предварительным данным, водитель скутера ехал по улице Максима Горького. В районе дома № 285 он выезжал на главную дорогу. На высокой скорости он врезался в автомобиль «Лифан Х-60» под управлением 42-летнего мужчины. От сильного удара скутер практически разлетелся на части. У иномарки же помялся капот, и разбилась фара.

- В результате аварии водителя скутера и его 30-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Мужчина скончался в медучреждении, а женщина находится в реанимации. Как стало известно, в момент аварии они оба были без шлемов.

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