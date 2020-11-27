В Новочеркасске водитель легковушки пострадал в массовом ДТП

Водитель ВАЗа пострадал в аварии с тремя легковушками в Новочеркасске. Происшествие случилось утром 30 ноября.По предварительным данным, 35-летний водитель «Рено Симбол» ехал по улице Сарматской в сторону Баклановского переулка. В районе дома № 117 он повернул налево, не пропустив «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 23-летний парень. Водитель иномарки врезался в ВАЗ, а затем столкнулся с «Маздой 3» под управлением 40-летнего мужчины.- В результате ДТП 23-летний парень с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Если водителя «Рено» признают виновным в случившемся, ему может грозить до двух лет лишения водительских прав или штраф в размере до 25 тысяч рублей.