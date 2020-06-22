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В Новочеркасске трамвай сбил опору контактной сети

В Новочеркасске трамвай сбил опору контактной сети
В Новочеркасске трамвай попал в ДТП. Происшествие случилось в микрорайоне Октябрьском 23 июня.

По предварительным данным, новый вагон № 304 сошёл с рельсов. В результате одна из опор контактной сети рухнула на трамвай. Бетонный столб сильно повредил корпус вагона. На время движение рельсового транспорта оказалось парализовано по всем маршрутам.

В момент происшествия в общественном транспорте находились несколько пассажиров. Никто из них не пострадал.

К утру последствия аварии ликвидировали, но трамвай остался на месте происшествия. Вагон поставили на реборды. Позже его поднимут и уберут уширение рельсов.

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