В Новочеркасске начальник получил год условно за смерть рабочего от удара током

Фото: ростов.ру

В Новочеркасске суд вынес приговор предпринимателю, чей рабочий погиб на стройке. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Трагедия произошла 7 ноября 2023 года. В этот день 27-летний мужчина управлял краном-манипулятором. Неожиданно верхняя металлическая часть стрелы крана коснулась оголенного провода. Ток мгновенно прошел через металл, поразив работника. Мужчина получил смертельный удар электричеством.Суд установил, что молодой человек управлял краном, не имея специальной подготовки и соответствующего удостоверения.В ходе расследования начальник погибшего полностью признал свою вину.Как сообщили в ведомстве, приговором суда ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор ещё не вступил в законную силу.