Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске мужчина погиб под колесами поезда

В Новочеркасске мужчина погиб под колесами поезда
В городе Новочеркасске Ростовской области поезд насмерть сбил человека. Жуткое происшествие случилось 18 марта около 6:00 на ж/д станции Локомотивстрой.

По информации УТ МВД по СКФО, 45-летний житель станицы Багаевской переходил рельсы. Пешеход увидел, что на него несется поезд, и ускорился. Однако перебежать ж/д пути мужчина не успел. Пассажирский состав его сбил.

Машинист сообщил о ЧП дежурному. На место прибыли экстренные службы. Медики констатировали смерть мужчины.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.