В Новочеркасске мужчина погиб под колесами поезда
В городе Новочеркасске Ростовской области поезд насмерть сбил человека. Жуткое происшествие случилось 18 марта около 6:00 на ж/д станции Локомотивстрой.
По информации УТ МВД по СКФО, 45-летний житель станицы Багаевской переходил рельсы. Пешеход увидел, что на него несется поезд, и ускорился. Однако перебежать ж/д пути мужчина не успел. Пассажирский состав его сбил.
Машинист сообщил о ЧП дежурному. На место прибыли экстренные службы. Медики констатировали смерть мужчины.