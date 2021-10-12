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В Новочеркасске будут судить женщину, сбившую насмерть мотоциклиста

В Новочеркасске будут судить женщину, сбившую насмерть мотоциклиста
В Ростовской области водитель иномарки сбила насмерть мотоциклиста и теперь предстанет перед судом. Женщину судят по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Происшествие случилось 27 сентября прошлого года в Новочеркасске на улице Гагарина. Лишенный прав на управление транспортом 27-летний парень ехал на мотоцикле «Велс» в сторону Хотунка. Он поехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке столкнулся с «Шевроле Авео». За рулем иномарки сидела 47-летняя женщина.

От полученных травм нарушитель ПДД погиб, а на водителя иномарки завели уголовное дело. Если вину женщины докажут в суде, она может отправиться в колонии на пять лет.

В СУ СК по Ростовской области уточнили, что уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд.
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