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В Новочеркасске автовладельцы устроили стрельбу из-за парковочного места

В Новочеркасске автовладельцы устроили стрельбу из-за парковочного места

В Новочеркасске водители устроили перестрелку. Причиной конфликта с применением оружия стало парковочное место.

ЧП произошло около девяти часов вечера 14 декабря. Двое молодых людей не поделили место на стоянке возле дома 70 на улице Комитетской, сообщает Donday-novocherkassk. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента несколько раз.

23-летнего пострадавшего с ранениями на «скорой» доставили в больницу. Молодого человека госпитализировали в хирургическое отделение БСМП.

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