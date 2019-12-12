В Новочеркасске автовладельцы устроили стрельбу из-за парковочного места





В Новочеркасске водители устроили перестрелку. Причиной конфликта с применением оружия стало парковочное место.



ЧП произошло около девяти часов вечера 14 декабря. Двое молодых людей не поделили место на стоянке возле дома 70 на улице Комитетской, сообщает Donday-novocherkassk. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента несколько раз.



23-летнего пострадавшего с ранениями на «скорой» доставили в больницу. Молодого человека госпитализировали в хирургическое отделение БСМП.