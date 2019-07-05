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В Новочеркасске при попытке украсть виски из супермаркета злоумышленник выстрелил в охранника

В Новочеркасске при попытке украсть виски из супермаркета злоумышленник выстрелил в охранника

В Новочеркасске при попытке кражи из супермаркета злоумышленник выстрелил в лицо охраннику.

ЧП произошло в торговом центре «Платовском» 8 июля. По предварительным данным, двое молодых людей пытались похитить из магазина «Магнит» бутылку дорогого виски. На выходе из торгового зала их остановил охранник и забрал у них товар. Мужчина вызвал полицию и пытался задержать молодых людей до приезда наряда, сообщает DonDay Новочеркасск.

Внезапно один из задержанных достал пистолет и выстрелил в лицо охраннику. Освободившись, злоумышленники выбежали из торгового центра и уехали на ожидавшей их белой «Ладе Приоре».

Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую». К счастью, пистолет был газовым. Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался.

В настоящее время ведётся розыск подозреваемых. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина.

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