В Новочеркасске при попытке украсть виски из супермаркета злоумышленник выстрелил в охранника





В Новочеркасске при попытке кражи из супермаркета злоумышленник выстрелил в лицо охраннику.



ЧП произошло в торговом центре «Платовском» 8 июля. По предварительным данным, двое молодых людей пытались похитить из магазина «Магнит» бутылку дорогого виски. На выходе из торгового зала их остановил охранник и забрал у них товар. Мужчина вызвал полицию и пытался задержать молодых людей до приезда наряда, сообщает DonDay Новочеркасск.



Внезапно один из задержанных достал пистолет и выстрелил в лицо охраннику. Освободившись, злоумышленники выбежали из торгового центра и уехали на ожидавшей их белой «Ладе Приоре».



Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую». К счастью, пистолет был газовым. Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался.



В настоящее время ведётся розыск подозреваемых. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина.