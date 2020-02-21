В Новочеркасске 4-летний мальчик умер, проглотив канцелярский гвоздик



В Новочеркасске четырехлетний мальчик умер, вдохнув канцелярский гвоздик. Ребенок скончался в городской БСМП 21 февраля.



Трагедия произошла в семье из станицы Кривянской. Об этом DonDay-novocherkassk сообщил источник. Мальчик хотел порадовать папу в День защитника Отечества и сделал ему в детском саду открытку. Дома малыш решил повесить поделку на стену. Для этого он взял канцелярский гвоздик и положил его в рот для удобства. Взобравшись на стул, мальчик резко вдохнул мелкий острый гвоздик и начал задыхаться.



Обеспокоенные родители пытались сначала помочь сыну самостоятельно, но ничего не получалось. Тогда мама и папа стали искать способ как можно быстрее передать ребенка в руки врачей. Так как своей машины у семьи не было, на помощь пришли соседи.



В новочеркасскую БСМП малыша привезли уже синим от удушья. В течение часа его пытались спасти, но шансов выжить у ребенка не осталось. Рентген показал, что канцелярский гвоздик застрял в бронхах.