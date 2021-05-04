В Новочеркасске 14-летняя школьница попала под колеса иномарки

В Новочеркасске девушка за рулем иномарки сбила девочку-подростка. Происшествие случилось 11 мая около 18 часов на проспекте Баклановском, 80.Девочка переходила проезжую часть по «зебре». В этот момент в ее сторону ехала 23-летняя девушка на «Дэу Матизе». Когда она заметила школьницу, было уже поздно. Избежать ДТП не удалось: девочка-подросток оказалась под колесами авто.- В результате ДТП девочку с травмами госпитализировали, - рассказали в УГИБДД Новочеркасска.