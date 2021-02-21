В Ростовской области 14-летняя девочка попала под колеса иномарки
Девушка за рулем авто сбила 14-летнюю девочку в Ростовской области. Происшествие случилось в поселке Матвеев Курган утром 23 февраля.
По предварительной информации, 29-летняя девушка за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехала по улице Почтовой. В районе дома № 62 на проезжую часть выбежала девочка. Девушка не успела остановиться и сбила пешехода.
- В результате ДТП 14-летнего подростка с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.